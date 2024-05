Intr-o discuție cu un veteran, Regele Charles al III-lea a dezvaluit ca și-a pierdut gustul, efect secundar curent in urma tratamentelor pentru cancer, ca radioterapia și chimioterapia. In cadrul unei vizite la Muzeul Aviației Militare din Hampshire, in timpul discuției cu un veteran, acesta i-a marturisit Regelui ca și-a pierdut simțul gustului din cauza chimioterapiei. […] The post Și Regele Charles al III-lea și-a pierdut gustul din cauza tratamentului pentru cancer appeared first on Puterea.ro .