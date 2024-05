Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a vorbit cu presedintele Consiliului Concurentei despre scumpirile de aproape 26% la detergenti, el afirmand ca din punctul lui de vedere, nu au niciun fundament economic.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Constanta, intrebat despre produsele carora li s-a micsorat cantitatea si sunt vandute la acelasi pret ca inainte de acest lucru, ca, din punctul sau de vedere, nu este niciun fel de fundament economic pentru astfel de practici.

- Premierul Marcel Ciolacu a dezvaluit marți ca a discutat cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, despre sistemul Patriot care ar putea fi trimis in Ucraina. „Am vorbit cu președintele Romaniei, decizia va fi luata in CSAT”, a spus premierul.

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor Alfred Simonis a anuntat, in plenul de luni, ca in raportul comisiilor de specialitate privind avizul candidatilor la Consiliul Concurentei s-a strecurat o eroare, froarece nu au fost avizati favorabil toti candidatii care indeplineau conditiile si au fost…

- ”Consiliul Concurentei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR) si mai multe companii pentru a inlatura ingrijorarile concurentiale identificate care au condus la declansarea investigatiei pe piata productiei si/sau comercializarii carnii…

- ”Ca si prim-ministru, este normal sa fiu mandru, alaturi de echipa guvernamentala, dar parca am o jena de a mai vorbi inca odata despre spitalele regionale. De 15 ani de zile, toti politicienii din Romania, toate guvernele din Romania, toti ministrii sanatatii au vorbit si si-au pus in oferta electorala…

- Marcel Ciolacu ar fi proaspat tatic, la 56 de ani, chiar in timpul mandatului sau. Vestea a dat-o chiar concitadinul sau, fostul camarad de partid și ministru Eugen Teodorovici cu care premierul nu se afla tocmai in relații cordiale. Premierul Romaniei tocmai a devenit socru mare in toamna anului trecut.…