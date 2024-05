Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național „Ana Aslan“ este prima cladire care va intra in procedura de licitație, la jumatatea lunii mai, dintre cele pentru care administrația locala timișoreana a obținut finanțare prin PNRR 2020-2026, Componenta C10: Fondul Local.. Odata contractate lucrari, acestea au un termen de realizare…

- In comuna Fantanele s-a dat startul la asfaltarea celor cinci drumuri prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, a anunțat primarul Vasile Hij. ”Pe aceasta cale cerem ingaduința din partea cetațenilor pemtru disconfortul care se creaza”, a spus primarul. Potrivit acestuia, vor fi modernizați…

- In vederea reabilitarii rețelelor termice primare, au demarat lucrarile pregatitoare pe Lotul 2 – tronsonul 2, situat pe Strada Garofiței. Acestea includ sapaturi și desfaceri de capace pentru canalul termic, urmand sa se realizeze pe porțiuni de cate 12 metri. Procesul presupune eliminarea materialului…

- Continua lucrarile de reabilitare a trotuarelor din bd. Traian din sectorul Botanica, pe ambele direcții de deplasare. Este vorba despre cel de-al doilea tronson: str. Independenței - Grenoble, noteaza Noi.md. Se lucreaza la decaparea betonului vechi și evacuarea acestuia. Concomitent, se pregatește…

- Floare Gaftone, secretarul municipiului Bistrița, a pierdut la Curtea de Apel Cluj procesul cu dezvoltatorul imobiliar Happy Home Real Estate, dupa ce a refuzat sa semneze trei autorizații de construire cerute de firma pentru construirea a tot atatea imobile, in regim de inalțime D+P+3E+ER, in cartierul…

- Fundația Moldcell a donat un aparat de electroterapie și ultrasunete catre Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii. Aparatul Vitalstim, fabricat de Chattanooga, este renumit pentru eficacitatea sa in stimularea vorbirii la copii prin electroterapie avansata și tehnologie cu ultrasunete.

- 11 total views In așteptarea banilor europeni, Consiliul Județean Valcea continua investițiile in sistemul medical valcean și astazi doteaza Maternitatea cu aparatura noua pentru bebeluși. In octombrie 2020 spuneam ca incep lucrari de reabilitare și modernizare la Maternitate. Tot atunci, s-a dat și…

- La strada IL Caragiale din municipiul Constanta s au demarat lucrarile de reabilitare a carosabilului, dar si de schimbare a instalatiei de apa si canalizare, dupa cum anunta si primarul Vergil Chitac, intr o postare pe Facebook. "Strada IL Caragiale este una dintre strazile care se aflau intr un stadiu…