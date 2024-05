Din ce face Andreea Raicu cei mai mulți bani! Din ce face Andreea Raicu cei mai mulți bani! Nu magazinul sau situat intr-o zona buna a Capitalei, ci platforma sa comerciala online, sub care a vandut in ultimii zece ani mai toate cele necesare imaginii doamnelor și domnișoarelor. Cursurile pe care le vinde ii incarca vedetei cu adevarat conturile! Frumoasa ce a de reușit cu succes sa ramana o persoana interesanta și dupa ce a pus capat carierei in televiziune face bani buni din vandut o polivalența de cursuri tiparite ori in format video. Raicu (46 de ani) ofera contracost programe de meditații ghidate, carți și cursuri de autocunoaștere,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta informare a inclus Raportul anual de activitate, elaborat de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, precum si rezultatele participarii reprezentantilor Romaniei la Forumul Politic la Nivel Inalt privind Dezvoltarea Durabila al ONU din New York, in iulie 2023, unde a fost prezentat si…

- ”Industria romaneasca isi continua redresarea lunara, ajungand in luna februarie sa inregistreze prima crestere anuala, desi conditiile externe dificile nu au disparut. In luna februarie 2024, fata de februarie 2023, productia industriala a crescut cu 0,2%. In cadrul acesteia, productia din industria…

- „In momentul de fata, pana pe 31 decembrie, ordonanta privind plafonul adaosului comercial a fost transpusa de Parlament in lege. Este in derulare, in momentul de fata, un proiect legislativ pe care impreuna cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii vrem ca toate produsele agroalimentare care sunt…

- Iosif și Mirela Butacu au inființat, in urma cu doi ani, o ferma cu struți chiar langa municipiul Bacau, dupa ce s-au intors din strainatate, și dupa ce au vizitat toate crescatoriile mari din Romania.

- Opera Naționala Romana din Timișoara a pregatit programul pentru sfarșitul lunii martie, dar și pentru luna aprilie. In lista de mai jos veți gasi detalii despre fiecare spectacol. Miercuri, 27 martie 2024, ora: 19.00 LA BAYADERE de Ludwig Minkus Spectacol de balet. Detalii: https://www.ort.ro/eveniment/673/ro/La-Bayadere.html…

- „Acest lucru consolideaza stabilitatea noastra economica si financiara”, a declarat Smihal intr-o postare pe platforma X. In timp ce razboiul cu Rusia intra in al treilea an, Ucraina depinde in mod esential de ajutorul financiar din partea partenerilor sai occidentali, dar finantarea externa s-a diminuat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Germania ca, incepand de marti, 20 februarie 2024, ora 4:00 si pana miercuri, 21 februarie 2024, ora 7:10, vor fi greve ale personalului de la sol al companiei de zbor Lufthansa.…

- Capitala Suediei a gazduit, timp de trei zile, o intalnire internaționala dedicata implinirii a 100 de ani de la fondarea Milwaukee, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața de scule electrice profesionale. Citește și FOTO| La Alba Iulia s-a deschis un magazin de scule electrice profesionale.…