- Doi americani au compus o parodie dupa hitul Queen „Bohemian Rhapsody" avand ca tema coronavirusul. Piesa „Coronavirus Rhapsody" a devenit virala pe internet, avand peste 3,86 milioane de vizualizari pe YouTube.Initial, actorul de stand-up comedy Dana Jay Bein, din Cambridge, Massachusetts,…

- Lansarea anului in showbizul romanesc! Vulpița și Axinte au dat o super dupa ce au lansat pe YouTube o piesa care a devenit virala. Aproape patru milioane de vizualizari in doar patru zile a reușit sa stranga piesa celor doi, Axinte cu Vulpița, intitulata „Hai la București”. Pentru apariția in videoclip,…

- VUNK lanseaza piesa „Ajunge”, extrasa de pe materialul discografic „Domnul Portocaliu si Masina Timpului”, cu un proiect video inregistrat in timpul concertului aniversar „Deja Vu”. „Cantecul asta a fost scris acum un an ca un dublu dialog pe care il ai și cu tine insuți, dar și cu persoana care te…

- Mira, a lansat la sfarsitul lunii ianuarie o noua melodie. Fosta participanta la „Vocea Romaniei”, a inceput anul 2020 in forța, artista a lansat piesa „De ce?”, piesa care vine la pachet cu un videoclip foarte interesant. Versurile piesei sunt scrise de catre Florian Rus,…

- Videoclipul piesei ”'Take On Me”, relansat de trupa A-ha, in varianta 4K in 2010, a atins 1 miliard de vizualizari pe YouTube arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica trupei in playlistul zilei, anunța MEDIAFAX.Piesa lansata de trupa A-ha in 1984, “Take On Me” este una dintre…

- Prima trupa rock ce apare pe valuta unei țari. Ce moneda a emis Monetaria Regala a Marii Britanii The Royal Mint - Monetaria Regala a Marii Britanii - a emis luni prima sa moneda comemorativa dedicata unui grup rock britanic, care se doreste un omagiu adus regretatului solist Freddie Mercury si celorlalti…

- Stilul de viața activ al lui Kate Middleton nu s-a schimbat prea mult de cand s-a alaturat familiei regale. Iar dieta sa e sanatoasa plina de legume, fructe și proteine. Potrivit presei britanice, desi are un palat plin de angajați cu diverse responsabilitați, Ducesa de Cambridge are o abordare foarte…