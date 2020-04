Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 627 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 400 in Italia, 189…

- Prefectul de Harghita, Ion Proca, susține ca inregistrarea unui singur caz de infectare cu coronavirus se datoreaza populației care este disciplinata, dar și faptului ca cei care au venit din strainatate au lucrat in Germania, Marea Britanie sau Danemarca, și mai puțin in Italia sau Spania.Ion…

- Totodata, autoritatile italiene au anuntat 5.986 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, numarul total apropiindu-se de 50.000 (47.021). Rata mortalitatii este astfel in Italia mai multa decat dubla fata de restul tarilor, de 8,3%. Spre comparatie, in Spania rata mortalitatii este de 5,1%, in…

- Realitatea cumplita din Italia pare sa se repete in Marea Britanie. Morga dinn Londra nu mai face fața numarului de oameni omorați de coronavirus. Trupurile neinsuflețite vor fi ținute intr-un cort imens.

- Premierul olandez Mark Rutte a declarat luni ca vrea sa favorizeze dezvoltarea unei imunitati colective in Olanda, in dauna unei izolari a cetațenilor, anunța Agerpres.Prim-ministrul olandez a avertizat ca cea mai mare parte a compatriotilor sai va fi contaminata cu noul coronavirus, excluzand o izolare…

- Autoritatile italiene au declarat, joi seara, ca 3.858 de persoane au fost infectate, iar 148 au murit pe fondul epidemiei de COVID-19. In acelasi timp, Marea Britanie si Elvetia au anuntat primele pierderi de vieti omenesti cauzate de coronavirus. In Franta, numarul mortilor a ajuns la sapte.

- Un roman intors din Italia a fost internat cu febra la Spitalul Județean de Urgența Sfantu Gheorghe. Barbatul a ajuns duminica in țara, dintr-o zona din Italia aflata in carantina. El a ajuns cu o ambulanța la spital, dupa ce a inceput sa se simta rau. Barbatul este bine acum, avea febra, dar cel mai…