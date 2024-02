Echipa feminina de sabie a Romaniei s-a clasat pe locul 5, sambata, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti de la Napoli. Romania (Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Adriana Maria Geatara, Raisa Apostu) a invins Grecia in optimi, cu 45-26, dar a pierdut meciul din sferturi in fata Italiei, cu 41-45. In turneul pentru pozitiile 5-8, tricolorele au castigat ambele partide, 45-41 cu Marea Britanie si 45-44 cu Spania. Italia a obtinut medaliile de aur, dupa 45-40 in finala cu Ungaria. In proba de feminina de floreta pe echipe, Romania (Karina Lita, Ioana Barbu, Alexandra Adoch) s-a clasat pe…