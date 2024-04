Mahmureala: cum procedăm după excesele bahice? Atunci cand vine vorba despre mahmureala, multe persoane sunt in cautarea unor remedii eficiente care sa atenueze simptomele neplacute. Intr-un articol recent publicat și revizuit de catre Howard E. LeWine, MD, editorul medical șef al Harvard Health Publishing, sunt prezentate 7 moduri de a combate mahmureala și de a aduce o ușurare dimineții de dupa […] The post Mahmureala: cum procedam dupa excesele bahice? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

