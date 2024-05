Incendiu cu degajări mari de fum în București. O persoană a murit Pompierii intervin, marti, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua case de pe strada Culea Nicolae, din Sectorul 2 al Capitalei. Pompierii au extras o persoana decedata, relateaza News.ro.”Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum la o locuinta tip parter si la acoperisul celei de-a doua, pe o suprafata de aproximativ 150 mp”, a transmis ISU Bucuresti-Ilfov.Pompierii au precizat ca in urma verificarilor efectuate in spatiile interioare, a fost extrasa o victima decedata.Conform sursei citate, la fața locului au fost trimise 8 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de interventie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

