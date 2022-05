Hakerii din gruparea pro-rusa Killnet au raspuns, pe contul de Telegram, cu o imagine trucata a lui Florin Citu prezentat in rolul unei blonde din serialul Baywatch, drept raspuns la ironiile acestuia. Presedintele Senatului a declarat, luni, dupa ce atacatorii cibernetici au scris ca Marcel Ciolacu este presedintele Senatului, ca nu stie ce hackeri sunt aceia care nu stiu cine e presedintele Senatului sau presedintele Camerei Deputatilor. "Don"t be offended Florin Citu", i-au replicat hackerii rusi intr-un mesaj care insoteste poza trucata cu Florin Citu in ipostaze provocatoare.