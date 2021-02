Motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatatii nu are cum sa treaca la vot, iar lucrurile "merg foarte bine", a declarat marti premierul Florin Citu.





"Nu are cum sa treaca in primul rand o motiune la vot. Suntem in alta logica decat a anilor precedenti. De ce sa vorbim de remaniere cand lucrurile merg foarte bine? Nu inteleg de ce", a declarat Citu la Parlament, la finalul sedintei coalitiei, intrebat daca, in cazul in care motiunea simpla pe sanatate va trece la vot, va demite acel ministru.



El a amintit ca va exista o analiza a ministrilor,…