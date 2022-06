VIDEO - Chiar de Ziua Copilului - reținut pentru agresiune sexuală! In seara zilei de 1 iunie a.c., polițiștii de la Secția de poliție rurala Ramnicelu, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat, au dispus pe baza de ordonanța masura reținerii pentru 24 de ore a unui tanar de 29 de ani, din Braila, banuit ca ar fi agresat sexual o minora din Balta Alba. Polițiștii au fost sesizați in seara de 1 iunie a.c. de catre mama unei minore, cu privire la faptul ca, in cursul aceleiași seri, un barbat necunoscut a atins-o pe fiica sa in zonele intime. Fapta s-ar fi petrecut in timp ce minora se deplasa de la un magazin din localitate catre casa,… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

