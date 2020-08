Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, explica demersul pe care l-a facut, ca parlamentar, privind verificarea modului in care au fost facute interceptarile folosite in procesele penale. „In legea sigurantei nationale, care e din 1991, sa nu uitam acest lucru, nu era prevazuta o astfel de procedura, deci aceste probe care au fost obtinute in temeiul legii privind siguranta nationala care vizeaza un alt fenomen si o alta finalitate a legii, dar care ar putea revela comiterea de infractiuni, pentru a fi folosite in cadrul proceselor penale, trebuie sa fie insotite de o procedura de verificare…