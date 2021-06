Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode, Ministrul de Interne, spune ca a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce Adrian Cernea, fost campion național in proba de off-road, a murit in timpul unei etape organizate la Slanic Moldova. Adrian Cernea și copilotul Alex Tache au fost prinși de viitura, sambata,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca 54 de localitati din 20 de judete ale tarii plus municipiul Bucuresti au fost afectate de fenomenele meteo din ultimele ore. O situatie speciala este in comuna Nereju din judetul Vrancea, salvarea celor 12 muncitori s-au refugiat intr-un vagon remorca,…