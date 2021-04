Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, urmeaza sa propuna miercuri Congresului un plan in valoare de 45 de miliarde de dolari destinat furnizarii de mese gratuite pentru milioane de copii din familiile defavorizate, ceea ce va extinde si mai mult masurile anti-saracie adoptate in urma pandemiei de COVID-19, transmite…

- Șefii giganților IT Google și Microsoft, amandoi nascuți in India, au promis sa sprijine India care se confrunta cu un numar uriaș de cazuri de coronavirus care a dus la colapsul sistemului medical, informeaza BBC . Sundar Pichai, care conduce Google și compania mama Alphabet, a anunțat ca este „devastat”…

- Presedintele american, Joe Biden, a lansat marti un apel intregii Americi sa stranga randurile si sa lupte impotriva rasismului care ii "murdareste" sufletul, la finalul procesului politistului Derek Chauvin, condamnat pentru moartea lui George Floyd, noteaza AFP preluat de agerpres. "A sosit…

- Noul presedinte democrat Joe Biden voia ca ”Planul salvarii americane” (”American Rescue Plan”) sa fie adoptat la inceputul lui februarie, iar in urma intarzierii el a indemnat Congresul, saptamana aceasta, sa ”avanseze rapid”. Proiectul de lege a fost adoptat, dupa ore de dezbateri, in noaptea de sambata…

- Presedintele american Joe Biden a acuzat vineri Rusia ca "ataca democratiile noastre" si s-a declarat hotarat sa "recastige" increderea Europei, avertizand totodata impotriva revenirii la "blocurile inghetate din perioada Razboiului Rece", si a promis un angajament clar al SUA fata de apararea comuna…

- Presedintele american, Joe Biden, a comunicat, joi, Congresului ca a anulat finantarea prin procedura de urgenta nationala a proiectului construirii zidului la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, informeaza site-ul de stiri Axios.com, citat de Mediafax.

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a subliniat vineri din nou importanța acțiunii imediate și a adoptarii rapide a pachetului de stimulare de 1,9 trilioane de dolari prezentat de Joe Biden, ale carui beneficii pe termen lung vor fi „în mare masura” mai mari decât costurile,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…