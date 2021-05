Stiri pe aceeasi tema

- Fotografiile facute la diferența de 24 de ore in centrul Bucureștiului arata cum oamenii și-au schimbat imediat „portul”. Sambata, 15 mai 2021 este prima zi in care nu mai este obligatorie purtarea maștii de protecție pe strada. In București, de la primele ore ale dimineții, 9 din 10 cetațeni puteau…

- Mai mulți barbați de etinie roma au fost filmați în timp se bateau pe Aeroportul Luton din Londra, în zona de așteptare. Bataușii au început sa își împarta pumni și picioare reușind sa panicheze pe toata lumea. Bataia din Aeroportul Luton s-a…

- Un primar a gasit soluția pentru a nu mai da amenzi cetațenilor care nu poarta masca de protecție. El a instituit o noua regula printre polițiștii locali. Primarul municipiului Bacau, Dan Lucian Viziteu, a anuntat ca politistii locali nu ii vor mai amenda pe cetatenii din oras care vor fi gasiti pe…

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, apare intr-o poza in remorca unei mașini de teren in care sunt inghesuite nu mai puțin de opt persoane, intre care și un minor, toți fara masca de protecție și cu incalcarea regulilor de distanțare sociala, relateaza site-ul G4Media.ro.Ministrul de resort a precizat,…

- Președintele Maia Sandu a anunțat, vineri, pe pagina sa de Facebook, ca astazi va sosi in Republica Moldova primul lot de vaccinuri din cele aproape 100.000 de doze promise pana la finele lunii martie. Acestea sunt oferite de Romania și UE fie bilateral, fie prin intermediul platformei internaționale…

- Premierul Florin Cițu a declarat, intr-un interviu pentru G4Media.ro , ca guvernul lucreaza cu un scenariu ”optimist” in care ținta de vaccinare a 70% din populație sa fie atinsa in luna iunie, dar ca este ”precaut” și pastreaza ținta asumata inițial – și anume luna septembrie. Cițu a mai spus ca ii…

- Polițiștii au protestat in fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de politica salariala a guvernului. La un moment dat aceștia au aprins fumigene și au reclamat ca jandarmii au primit ordin sa-i impiedice sa-și strige nemulțumirile, potrivit postarilor pe Facebook ale Sindicatului Europol. „Asistam la…