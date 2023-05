Un agent de securitate a fost ucis și cinci elevi au fost raniți dupa ce un baiat de 14 ani a deschis focul intr-un liceu din Belgrad, a anunțat agenția de știri Tanjug din Serbia, informeaza Reuters. LIVE: Reports of shooting at an elementary school in Belgrade https://t.co/wlWQAkpbvs — Reuters (@Reuters) May 3, 2023 Unul […] The post VIDEO. Atac armat intr-o școala din Belgrad: cel puțin un mort și cinci raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .