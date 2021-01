Stiri pe aceeasi tema

- Membra a Camerei Reprezentanților, Grace Meng, 45 de ani, a trait clipe de coșmar, miercuri, cand susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington. De frica, aceasta s-a baricadat in birou, timp de de cateva ore, informeaza Digi24."Dupa 5 ore, am fost salvata din ascunzatoarea…

- Femeia care a murit miercuri in timpul incidentelor din sediul Congresului SUA a fost impuscata de politia Capitoliului, a anuntat seful politiei din Washington, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Agenti in uniforma ai politiei Capitoliului i-au infruntat (pe manifestantii care au patruns in cladire)…

- Poliția din Washington DC a anunțat ca patru persoane au murit in timpul asaltului cladirii Capitol. Pe langa femeia impușcata de polițiști, alte trei au murit din cauza unor „urgențe medicale”. Pana...

- "Femeia era Ashli Babbitt, care a fost militar timp de 14 ani si a efectuat patru desfasurari cu armata aerului americana", potrivit canalului de televiziune KUSI, care a discutat cu sotul ei.Ashli Babbitt, care deocamdata nu a fost identificata oficial de politie, traia in regiunea San Diego, in sudul…

- O femeie care a fost impuscata in timpul asaltului sustinatorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului a murit, a confirmat politia, conform DPA si AFP. O femeie neidentificata a fost impuscata in momentul in care manifestanti pro-Trump au luat cu asalt miercuri cladirea Capitoliului dupa un miting…

- Gaze lacrimogene au fost folosite miercuri in rotonda Capitoliului din Washington, dupa patrunderea in cladire a sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump, iar alesii au primit ordin sa-si puna masti de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Atmosfera este deosebit de tensionata in Washington DC. Susținatori ai lui Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului in timp ce acolo trebuia sa se desfașoare ședința pentru certificarea victoriei lui Joe Biden. Poliția este in alerta.