VIDEO Armata ucraineană a doborât încă șase avioane și elicopetere ale rușilor Forțele Armate ale Ucrainei au doborat mai multe ținte aeriene inamice joi, 21 aprilie, intr-o zi „fructuoasa”, cum a fost numita de apararea aeriana ucraineana. Comandantul Forțelor Aeriene din Ucraina a declarat ca țintele au fost distruse simultan. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene, 15 ținte aeriene au fost distruse simultan, din care 6 avioane și elicoptere […] The post VIDEO Armata ucraineana a doborat inca șase avioane și elicopetere ale rușilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

