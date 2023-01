Naționaliștii ruși și unii parlamentari au cerut pedepse pentru comandanții militari dupa ce 63 de soldati au fost ucisi in urma bombardamentului ucrainean asupra unei scoli in care acestia erau cazati, in apropierea orasului Makiivka. Comandanții sunt acuzați ca au ignorat pericolele și au cazat soldatii in aceeasi cladire cu un depozit de munitie, scrie […] The post VIDEO. Anunțul ministerului rus al apararii despre macelul ucrainean din Makiivka a trezit critici și furie din partea rușilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .