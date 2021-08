Stiri pe aceeasi tema

- Confruntari violente între polițiști și protestatari, are loc la sediul televiziunii BBC din Londra. Zeci de manifestanti furiosi au încercat sa patrunda în birourile instituției, pe care o considera responsabila pentru promovarea vaccinurilor împotriva coronavirusului, informeaza…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, 56 de ani, și soția sa, Carrie Johnson, 33 de ani vor deveni parinți pentru a doua oara, potrivit The Guardian . Cuplul mai are acasa un baiețel, pe nume Wilfred, care s-a nascut in aprilie, anul trecut. Anunțul a fost facut de catre soția premierului, pe pagina…

- Ploile torentiale insotite de vant care s-au abatut peste sud-estul Angliei au provocat duminica seara inundatii pana pe strazile Londrei, unde transportul a fost afectat, noteaza AFP. Serviciile de salvare se confrunta cu "inundatii puternice" peste tot in capitala britanica, a scris pe Twitter in…

- Marea Britanie isi va retrage pana la sfarsitul acestei saptamani ultimii militari din Afganistan, afirma surse politice de la Londra citate de cotidianul The Guardian. "Ultimii militari ai contingentului din Afganistan vor fi retrasi in urmatoarele cateva zile", a declarat un oficial britanic.…

- Treizeci de persoane au fost arestate, la Londra, dupa meciul de vineri seara Anglia – Scotia, scor 0-0, de la Campionatul European de fotbal, informeaza The Guardian. Dintre arestari, 25 s-au facut in centrul Londrei si cinci in apropierea stadionului Wembley. „13 arestari au fost…

- In Europa dar și pe restul globului exista trenuri care ating pana la 300 de kilometri pe ora. Astfel, cei interesați sa ajunga la destinație folosind un astfel de transport economisesc timp și calatoresc și in condiții optime. Sa aflam deci care sunt, de fapt, cele mai rapide trenuri din lume și in…

- Carrie Symonds, care s-a casatorit cu prim-ministrul britanic Boris Johnson weekendul trecut, la Londra, a purtat o rochie inchiriata de la un magazin online, scrie The Guardian. Symonds a preferat sa inchirieze pentru cateva zile rochia vintage de pe My Wardrobe HQ decat sa imprumute una…

- Mai mulți romani au ingrozit pasagerii din aeroportul Luton, vineri de dimineața, cand s-au luat la bataie și au umplut pardoseala de sange. Trei dintre ei au ajuns cu rani foarte grave la spital, alți 17 au fost arestați, scrie The Independent . Lupta, care a inceput in zona de așteptare de dupa filtrele…