Stiri pe aceeasi tema

- Pubul Cainele Negru din Vauxhall (The Black Dog in Vauxhall) a cunoscut un succes neașteptat dupa ce a fost menționat pe ultimul album al artistei Taylor Swift. Fanii cantareței se ingramadesc in pubul din Londra și incearca sa cumpere suverniruri.

- Fanii cantaretei Taylor Swift au luat cu asalt The Black Dog, un pub din sud-vestul Londrei, dupa ce localul a fost mentionat in noul album al cantaretei americane, ”The Tortured Poet’s Department”, informeaza Reuters. Lily Bottomley, managera pentru evenimente si social media a pubului, a spus ca agitatia…

- Producatorul de mașini electrice Tesla intenționeaza sa concedieze peste 10% dintre cei peste 140.000 de angajați pe care ii are la nivel mondial, potrivit unui document intern consultat de Reuters, transmite Agerpres.„In conditiile in care pregatim compania pentru urmatoarea faza de crestere, este…

- Aproximativ 175 de pompieri, cu treizeci de mașini de pompieri, luptau miercuri (6 martie) cu un incendiu, intr-o secție de poliție din estul Londrei, a declarat Brigada de Pompieri din Londra, potrivit Reuters. Videoclipul martorilor oculari a aratat un incendiu uriaș și un val gros de fum care se…

- Un elicopter al politiei s-a prabusit simbata in sudul Turciei, doi ofiteri decedind si un tehnician fiind ranit, a anuntat ministrul de interne turc Ali Yerlikaya intr-o postare pe reteaua X (fosta Twitter), transmite Reuters. Elicopterul decolase de pe aeroportul Hatay si se indrepta spre Gaziantep,…

- Greta Thunberg, 21 de ani, care a devenit celebra la nivel mondial ca militanta ecologista, a fost achitata vineri, 2 februarie, de Curtea Magistratilor din Westminster, Londra, de o infracțiune de incalcare a ordinii publice, relateaza Reuters, citata de News.ro.In aplauzele si uralele sustinatorilor…

- Un barbat care ar fi fost inarmat inclusiv cu o arbaleta si care ameninta rezidentii de la o adresa din sud-estul Londrei a murit dupa ce a fost impuscat, marti, de fortele de ordine, a anuntat Scotland Yard, relateaza SkyNews.

- Printesa Kate, sotia mostenitorului coroanei britanice, printul William, a parasit spitalul din Londra in care era internata din 16 ianuarie si unde a suportat o interventie chirurgicala abdominala, a anuntat luni biroul de presa de la Palatul Kensington, informeaza AFP. „Printesa de Wales s-a intors…