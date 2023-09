Stiri pe aceeasi tema

- The European Commission President Ursula von der Leyen said Wednesday that Bulgaria and Romania should be admitted to the EU’s free-movement zone “without any further delay,” according to Politico. “They have proved it: Bulgaria and Romania are part of our Schengen area,” von der Leyen said in her…

- Doi turisti germani, aflati in concediu cu bicicletele, s-au ales cu dosar penal dupa ce au trecut ilegal granita dinspre Romania spre Ungaria. Potrivit PreseiSM, cei doi au crezut ca tara noastra este in Schengen si pot circula liber, asa cum erau obisnuiti in restul Europei. Cei doi turisti credeau…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a confirmat poziția Austriei impotriva intrarii Bulgariei și Romaniei in Schengen. Karner a anunțat ca in prima jumatate a acestui an, 5.900 de straini au fost scoși de buna voie și forțat din țara – cu 20% mai mult decat in aceeași perioada a anului trecut.…

- Ucraina va incepe in aceasta saptamana consultari cu Statele Unite cu privire la furnizarea de garantii de securitate pentru Kiev pana la finalizarea procesului de aderare la NATO, a declarat transmis seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenskii, Andrii Iermak, relateaza Reuters. Discutiile…

- Austria este tot impotriva aderarii Romaniei la Schengen. Guvernul Austriei, condus de cancelarul Karl Nehammer, a transmis ziarului TAZ ca iși menține veto-ul fața de aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen, in ciuda unei noi rezoluții votate acum doua saptamani de Parlamentul European. Anunțul…

- Cancelarul german Olaf Scholz va face o vizita oficiala la Viena, unde va discuta cu omologul sau austriac Karl Nehammer despre extinderea spațiului Schengen, scrie publicația austriaca Kleine Zeitung.

- Europarlamentarul Victor Negrescu solicita, in plenul Parlamentului European, invalidarea juridica a veto-ului Austriei, compensarea financiara a blocajului si sanctionarea unui eventual nou refuz privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen. ”Romanii nu mai pot astepta dupa mofturile politicienilor…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca eșecul aderarii Romaniei la spațiul Schengen este unul al Uniunii Europene, nu al politicienilor noștri. Iohannis a afirmat, joi, la Bruxelles, ca s-a mai facut un progres „lent”, dar subiectul va aparea pe agenda Consiliului JAI doar in momentul in care va exista…