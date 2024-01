Stiri pe aceeasi tema

- Un vulcan din sud-vestul Islandei a erupt duminica, a anunțat biroul de meteorologie al țarii, aceasta fiind a cincea erupție inregistrata in peninsula Reykjanes dupa anul 2021, transmite The Guardian. Aceasta este a cincea erupție vulcanica din Islanda in doi ani, precedenta erupție avind loc pe 18…

- Un miros puternic de gaz, cel mai probabil sulf, a fost resimtit miercuri dupa-amiaza in orasul Vulcan, din Valea Jiului, prefectul judetului Hunedoara, Calin Marian, convocand de urgenta Grupul de Suport Tehnic din cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru a fi luate masurile care…

- Un vulcan a erupt in sud-vestul Islandei, iar aproximativ 4.000 de persoane au fost evacuate anterior din orașul Grindavik, iar stațiunea balneara geotermala Blue Lagoon din apropiere a fost inchisa, scrie BBC.

- Mai multe erupții au avut loc in ultimii ani in zonele nepopulate ale peninsulei Reykjanes, dar ultimul focar ar putea reprezenta un risc pentru orașul Grindavik, au avertizat autoritațile, citate de The Guardian.Un vulcan din sud-vestul Islandei a erupt in cele din urma, dupa mai multe saptamani de…

- Un fenomen unic s-a produs in Italia. Cel mai mare vulcan din Europa, Etna, a erupt in urma cu o zi. A fost acoperit de zapada, iar din el a inceput sa curga lava. Au fost surprinse imagini uluitoare din Italia.

- Peninsula sud-vestica a Islandei s-ar putea confrunta cu decenii intregi de instabilitate vulcanica, avertizeaza Biroul meteorologic islandez (IMO).Cutremurele și temerile legate de o erupție iminenta au dus la evacuarea micului oraș pescaresc Grindavik, transmite bbc.com. Dupa o pauza de 800 de ani,…

- Autoritațile islandeze au declarat stare de urgența in zona or. Grindavik, urmare a riscului sporit de erupție de magma. Rezidenții sint obligați sa paraseasca localitatea. Autoritațile de la Chișinau recomanda evitarea deplasarilor in zona localitații afectate și sa urmariți anunțurile Departamentului…

- Autoritațile din Islanda au declarat stare de urgența și au evacuat mii de oameni dupa ce mai multe cutremure au izbucnit in apropierea unui vulcan. Specialiștii se tem ca ar putea urma o erupție vulcanica.Autoritațile au ordonat ca mii de persoane care locuiesc in orașul Grindavik din sud-vestul…