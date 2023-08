VIDEO. Alertă în Congresul Statelor Unite. Trăgător înarmat, căutat de Poliție Autoritatile din Washington au emis un ordin de refugiu si cerceteaza cladirile din apropierea Capitoliului, pe fondul unor informatii privind existenta unui barbat inarmat – tragator activ, informeaza Reuters. Poliția Capitoliului SUA investigheaza un apel telefonic in cladirea de birouri a Senatului. Un barbat ar fi intrat inarmat. Oamenii aflati in cladirile din apropiere au […] The post VIDEO. Alerta in Congresul Statelor Unite. Tragator inarmat, cautat de Poliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

