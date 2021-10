Stiri pe aceeasi tema

- Armurierul filmului ”Rust”, Hannah Gutierrez-Reed, a declarat vineri ca nu știa despre prezența ”gloanțelor reale” pe platoul de filmare, unde regizoarea de imagine Halyna Hutchins a fost ucisa accidental de catre actorul Alec Baldwin, relateaza AFP. Acest accident nu s-ar…

- Actorul Alec Baldwin a tras cu un pistol Colt de epoca, incarcat cu un cartuș de plumb, atunci cand a ucis-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, pe platourile de filmare ale producției ”Rust”, au anunțat miercuri autoritațile din New Mexico, potrivit Reuters și CNN . Seriful Adan Mendoza…

- Actorul Alec Baldwin, care a tras cu o arma de recuzita in timp ce filma „Rust” in New Mexico si fara sa vrea a ucis-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins si l-a ranit pe regizor, nu va fi probabil acuzat pentru tragedie. Dar Alec Baldwin producatorul ar putea fi, impreuna cu mai multi responsabili…

- Joel Souza, regizorul lungmetrajului "Rust", ranit de un foc de arma atunci cand actorul Alec Baldwin a impuscat-o mortal pe directoarea de imagine a peliculei folosind un pistol de recuzita in timpul filmarilor de la acest western, a declarat ca se simte "indurerat de moartea prietenei si colegei"…

- Alec Baldwin iși „anuleaza alte proiecte” in urma tragediei de pe platoul de filmare al westernului Rust, cand a impușcat-o mortal cu o arma de recuzita pe directoarea de imagine Halyna Hutchins și l-a ranit pe regizorul Joel Souza, potrivit Yahoo Financ e . Baldwin, in varsta de 63 de ani, are nevoie…

- Actorul Alec Baldwin a scris, vineri, pe Twitter, pentru prima data dupa tragicul accident de la filmari, mesaj in care transmite condoleante familiei directoarei de imagine Halyna Hutchins. El a tras cu o arma de recuzita pe platourile de filmare din New Mexico si a provocat moartea acesteia si…

- Actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita pe platourile de filmare din New Mexico si a provocat moartea directorului de imagine Halyna Hutchins si ranirea regizorului Joel Souza, potrivit AP, releateaza click.ro. Baldwin joaca intr-un film western, aflat in productie in Santa Fe. Biroul serifului…

- O femeie si-a pierdut viata si o alta a fost ranita de un tir accidental care a avut loc joi pe platourile de filmare a westernului „Rust”, cu Alec Baldwin in rolul principal, realizat in New Mexico, Statele Unite, a informat politia locala, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Cel care a tras a fost…