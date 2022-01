Stiri pe aceeasi tema

- O noua specializare va fi disponibila la Liceul de Arte „Corneliu Baba”, din septembrie! Aici va funcționa o clasa de Conservare și Restaurare Bunuri Culturale. „Școala a depus documentația necesara catre ARACIP, in vederea autorizarii acestei noi specializari. Au avut nevoie de avizul Inspectoratului…

- PSD Bistrița-Nasaud a prezentat o sinteza a masurilor de prevenire a raspandirii virusului Sars-Cov 2 asumate de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Ministrul Sanatații, prof. univ. dr. Alexandru Rafila face dovada implicarii totale in pregatirea sistemului de sanatate pentru valul 5 și a transparenței…

- Digisport.ro a facut publice cele mai mari doua salarii din handbalul feminin. Pe primul loc este Cristina Neagu (CSM București), care tocmai și-a marit salariul lunar la nu mai puțin de 20.000 de euro. Pe locul al doilea este o jucatoare straina de la Gloria Bistrița. Cu cat ar merge acasa luna de…

- Incepand din 1 ianuarie 2022, primarii care ies la pensie vor primi o pensie speciala, chiar daca s-au aflat la carma localitaților doar un mandat. Radu Moldovan susține proiectul adoptat inca din 2019 și spune ca sunt doar niște indemnizații primite dupa zeci de ani in slujba comunitații. Intrebat…

- Polițiștii va cer ajutorul in gasirea unei minore ce a plecat de acasa și nu mai poate nimeni sa dea de ea! AJUTAȚI ?!? Politistii din Bistrița-Nasaud cauta o tanara de 15 ani care a plecat voluntar de domiciliu, din Monariu și nu s-a mai intors. Oamenii legii au fost sunați azi, la ora 10.45 de mama…

- TVA-ul pentru lemnul de foc va fi redus de la 19 la 5%, a anunțat astazi deputatul PSD BN Bogdan Ivan Gruia. „Astazi am votat in Camera Deputatilor un proiect de lege al carui inițiator sunt alaturi de Gabriel Zetea (Deputat de Maramureș), susținut de PSD”, a anunțat astazi Bogdan Ivan Gruia. Proiectul…

- 07Deputații PSD BN nu exclud varianta unei guvernari alaturi de PNL. ”Daca o facem, o facem pentru a salva Romania. In doua luni de proasta gestionare a valului 4 au ingropat un Beclean. Daca facem o alianța, nu e din iubire fața de PNL” a declarat Daniel Suciu. Deputații PSD de BN, Daniel Suciu și…

- Doua dintre jucatoarele echipei Gloriei 2018 Bistrița-Nasaud au fost incluse in echipa ideala din etapa a șaptea a Ligii Florilor MOL! Doua jucatoare de la CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud, extrem de bine cotate in acest moment in handbalul romanesc, Ana Maria Mazareanu (portar) și Laura Moisa (extrema…