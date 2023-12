VIDEO. Accident grav la Suceava. Mocănița, aruncată de pe șine Locomotiva mocanitei Hutulca Moldovita a deraiat, duminica, dupa ce a fost lovita de un autoturism al carui sofer a iesit dintr-o curte aflata pe marginea traseului feroviar. Accidentul a avut loc la ora 10:05, la scurt timp dupa ce mocanita a plecat din gara. Conform reprezentantilor firmei care opereaza mocanita, o masina care a iesit […] The post VIDEO. Accident grav la Suceava. Mocanița, aruncata de pe șine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Locomotiva mocanitei Hutulca Moldovita a deraiat, astazi dimineata, la scurt timp dupa ce a pornit din gara, fiind lovita de un autoturism. Conform reprezentantilor firmei care opereaza mocanita, o masina care a iesit dintr-o curte aflata pe marginea traseului feroviar nu a acordat prioritate de trecere…

