Copilul in varsta de sase ani victima a accidentului rutier grav care a avut loc pe 6 aprilie la Cozmesti - Stolniceni Prajescu a fost transferat de la Spitalul de Neurochirurgie la Spitalul de Copii „Sf. Maria". Baiatul, care a fost aruncat din autoturism in urma impactului violent, a fost internat aproximativ o saptamana la Spitalul de Neurorchirurgie. Initial, starea sa era una foarte grava, fiind in coma in urma unor leziuni importante s (...)