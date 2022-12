Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a ratat podiumul in proba de 100 metri liber, la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Melbourne, Australia, terminand cursa pe locul 4, informeaza Gazeta Sporturilor.Sportivul roman a incheiat cursa in 45.64 secunde, ceea ce reprezinta un nou record mondial…

- Naționala feminina de volei a Romaniei va juca in meciul de deschidere al Campionatului European care va avea loc in anul 2023! Confederația Europeana de Volei a anunțat programul meciurilor din cele patru grupe ale Campionatului European feminin ce va avea loc anul viitor in Belgia, Italia, Estonia…

- Dinamo e in fața unuia dintre cele mai dure teste din acest sezon, intalnind-o azi pe Paris Saint Germain in Sala Polivalenta. Dinamo - PSG incepe la 19:45. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe DigiSport, PrimaSport și OrangeSport Dinamo - PSG, live de la 19:45 Dinamo joaca impotriva celei…

- Am adunat pentru voi in acest newsletter cele mai importante evenimente sportive ale saptamanii care abia a inceput. In „meniu” avem duelul cu calificarea pe masa al baieților lui Dan Petrescu in Turcia, partida de 5 stele a lui Dinamo in Liga Campionilor de handbal masculin sau derby-ul din SuperLiga…

- Inter Milano a castigat sambata, in deplasare, meciul cu formatia AC Fiorentina, scor 4-3, cu golul victoriei marcat in minutul 90+5. Meciul s-a disputat in cadrul etapei a 11-a din Serie A, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins vineri, pe teren propriu, echipa Empoli, scor 4-0, intr-un meci al etapei a 11-a din Serie A. Razvan Marin a fost integralist la Empoli, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (53 WTA, cap de serie nr. 6) s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Parma (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 203.204 euro. In sferturi, Ana Bogdan a invins-o pe conationala sa Irina Begu (33 WTA, cap de serie…

- Billel Omrani (29 de ani) a fost titular in meciul CS Dinamo - FCSB 2 (1-3) din Liga 3. Atacantul e in plin proces de pregatire și vrea sa debuteze la prima echipa pe 2 octombrie, cand FCSB o infrunta pe FC Argeș in SuperLiga. CS Dinamo, echipa Ministerului de Interne, și FCSB 2, satelitul clubului…