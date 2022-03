Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost ranite in bombardamente asupra orașului Harkov din estul Ucrainei in ultimele 24 de ore, a declarat miercuri guvernatorul regional Oleg Synegubov, potrivit Reuters. In timpul nopții, pozițiile de aparare ucrainene au s-au aflat „in mod constant sub tirul inamic – al aviației, al […] The post VIDEO/ 21 de morți și 112 raniți in urma atacurilor rusești in Harkov. Cum arata orașul dupa bombardamente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .