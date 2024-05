Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a avertizat trei producatori de vehicule electrice (EV) din China ca nu au pus la dispozitie suficiente informatii pentru investigatia sa anti-subventii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Daca Executivul comunitar ajunge la concluzia ca informatiile…

- In cadrul unei conferințe ținute la o universitate din China, cancelarul Germaniei a argumentat necesitatea noului regulament care urmarește reducerea consumului de canabis in loc sa-l amplifice.Scholz a explicat ca principala strategie este eliminarea consumului din zona gri și ilegala. Raspunzand…

- Premierul Consiliului de Stat al Chinei, Li Qiang, s-a intilnit la Beijing cu secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen. Partea chineza spera ca SUA vor respecta normele de baza ale economiei de piața, inclusiv concurența loiala și cooperarea deschisa, se vor abține de la politizarea problemelor economice…

- Președintele Xi Jinping a anunțat in octombrie 2023, in timpul discursului sau la ceremonia de deschidere a celei de-a treia sesiuni a Forumului pentru cooperare internaționala Belt and Road de la Beijing, ca China intenționeaza sa lanseze „Inițiativa globala pentru guvernanța inteligenței artificiale„.…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a intalnit, miercuri, in Marea Sala a Poporului din Beijing cu prim-ministrul Olandei, Mark Rutte, aflat intr-o vizita de lucru in China. Xi a subliniat ca, in ultimii ani, relațiile dintre China și Țarile de Jos s-au dezvoltat constant și rapid, iar cooperarea bilaterala…

- Doua persoane au murit si 26 au fost ranite dupa o explozie provocata de o scurgere de gaze la un restaurant de pui prajit din China. Explozia a avut loc miercuri, in jurul orei locale 8.00, in localitatea Yanjiao din comitatul Sanhe, situat la aproximativ 80 km de capitala Beijing. 36 de vehicule de…

- Un nou plan economic al Chinei nu va pune capat deflației, chiar daca Xi Jinping iși abandoneaza premierul. In timp ce sistemul politic al Chinei devine din ce in ce mai inchis, evenimentele publice planificate raman una dintre puținele ferestre catre procesul decizional. Cea mai importanta astfel de…

- „Sarbatoarea iubirii, Dragobete la Beijing”, eveniment inițiat și organizat de Asociația Media 10, cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Roman (ICR), a avut loc sambata seara in Gradina Jinshangyuan din districtul Chaoyang al capitalei Chinei. Alaturi de Ambasadorul Romaniei in China, E.S.…