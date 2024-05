Rock si opera la Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski Constanta

In aceasta seara, de la ora 20:00, pe scena Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta va fi pus in scena concertul "Rockrsquo;n Opera" pentru iubitorii ambelor stiluri muzicale. In cadrul concertului, isi vor da concursul Orchestra,… [citeste mai departe]