- Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, considera ca unul dintre vaccinurile dezvoltate impotriva coronavirusului ar trebui sa ii poarte numele. Una dintre variante ar fi denumirea de „Trumpcine”. ”Ne-am adunat asta seara sa vorbim despre viitorul Partidului Republican”, a declarat…

- Antrenorul Naționalei de Tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a ținut jucatorilor sai un discurs care a facut deja inconjurul internetului. Naționala U21 nu s-a calificat la Campionatul European, dar nu a suferit nicio infrangere. Adrian Mutu le-a mulțumit jucatorilor sai și le-a spus ca este mandru de…

- Consiliul Local al Sectorului 5 a adoptat in ședința de miercuri proiectul privind acordarea de vouchere in valoare de 1.000 de lei fiecare, destinate cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar din sectorul 5 al Capitalei, care vor fi sustinute sa-si dezvolte competentele digitale. Mai exact,…

- Aproximativ 150.000 de sticle de dezinfectant vor fi retrase din scoli, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica a constatat ca acestea sunt neconforme si nu reprezinta produse biocide avizate de Comisia Nationala a Produselor Biocide. „Toate aceste sticle cu dezinfectant au fost achizitionate…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, reactioneaza la declaratiile facute miercuri de Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa. Daca primarul general a criticat mai multe aspecte ale Planului Urbanistic Zonal coordonator al Sectorului 5, numit urbanismul ultimulor ani "o gonarie", Piedone…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, denunța intenția primarului Capitalei, Nicușor Dan, de a elimina PUZ-urile și a face un singur PUG. De cealalta parte Nicușor Dan spune ca nu va ceda presiunilor. „Nu este o dezvoltare cu orice preț. Eu sunt primar de trei luni de zile in acest…

- Simona Halep a reușit sa caștige meciul cu Ajla Tomljanovic 4-6, 6-4, 7-5, in turul secund al Australian Open. Australianca i-a oferit o replica pe masura Simonei, dar in cele din urma, experiența romancei și-a spus cuvantul și a reușit sa se impuna. Cu toate ca a inceput meciul in forța, cu un break…

- Drumurile din București se degradeaza pe zi ce trece, o mulțime de gropi fiind raportate pe tot mai multe strazi, inclusiv bulevarde mari din oraș. O parte vor fi astupate odata cu venirea primaverii, dar sunt și strazi care au nevoie de o asfaltare de la zero. De la un cititor ne-a sosit un videoclip…