- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, ca, pe fondul pericolului apropierii coronavirusului de Romania, presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa renunte la ideea anticipatelor si sa il desemneze premier al unui guvern de tehnocrati pe Raed Arafat. "Este o situatie…

- Victor Ponta a invocat duminica seara „o situație la fel de dificila” ca la cutremurul din 1977, având în vedere apariția coronavirusului în Italia, țara unde se afla o comunitate puternica de români, și a profitat de ocazie pentru a-l propune prim ministru pe Raed…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca formațiunea pe care o conduce poate avea candidați comuni cu PSD in unele localitați la alegerile locale, dar la alegerile parlamentare este „normal” ca cele doua partid sa stea „fiecare pe picioarele lor”. „La parlamentare cred ca putem sa stam fiecare…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa cheme luni dimineața la Cotroceni partidele parlamentare și sa propuna alt premier care sa și fie votat maine in Parlament. Ponta a spus ca Romania nu-și permite cu amenințarea coronavirusului…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca cei doi presedinti ai Camerelor Parlamentului au dreptul sa sesizeze Curtea Constitutionala privind criza politica, iar un scenariu este ca in momentul in care Ludovic Orban va cere votul de investitura, in sala sa nu fie cvorum. Ponta mai crede ca…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca cei doi presedinti ai Camerelor Parlamentului au dreptul sa sesizeze Curtea Constitutionala privind criza politica, iar un scenariu este ca in momentul in care Ludovic Orban va cere votul de investitura, in sala sa nu fie cvorum. Ponta mai crede ca presedintele…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Executivul condus de Viorica Dancila a fost dat jos tocmai din cauza politicilor economice greșite pe care le-a adoptat. Ponta remarca, insa, ca noul Guvern Orban procedeaza exact la fel și se intreaba de ce s-a mai facut schimbarea. ”Faptul ca…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, la TVR, ca nici Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, sau Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, nu ar fi castigat in fata lui Klaus Iohannis, in turul doi, dar ca nu ar fi obtinut un scor atat de mic precum Viorica Dancila.