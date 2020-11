Stiri pe aceeasi tema

- Seria consultarilor cu partidele politice pentru proiectul Pactul pentru Munca a debutat cu dezbaterea alaturi de Uniunea Democrata Maghiara din Romania-UDMR, reprezentata de Președintele partidului, domnul Kelemen Hunor și a doamnei deputat Csep Eva-Andrea, secretar al comisiei pentru munca și protecție…

- "Premierul Ludovic Orban va avea, in perioada 26-27 octombrie, o vizita oficiala in Franta, in cadrul careia va avea intrevederi cu omologul sau francez, Jean Castex, presedintele Adunarii Nationale a Republicii Franceze, Richard Ferrand, presedintele Senatului, Gerard Larcher, cu presedintele Partidului…

- Liderul PSD, dezamagit de atitudinea presedintelui Klaus Iohannis Liderul social-democrat Marcel Ciolacu susține ca se aștepta ca președintele României, Klaus Iohannis, sa convoace toate forțele politice la discuții privind criza medicala provocata de noul tip de coronavirus. Marcel…

- Presedintele american Donald Trump a revenit la munca in Biroul Oval, dupa sase zile de la testarea pozitiva cu COVID-19, ceea ce ridica intrebari cu privire la riscurile de contaminare, transmite AFP. Comportamentul presedintelui SUA, care a parasit spitalul luni seara, atrage atentia in mod deosebit…

- Presedintele demisionar al PNL Braila, Alexandru Danaila, care si-a inaintat miercuri demisia de onoare in Biroul Permanent National, a declarat ca desemnarea candidatilor pentru functiile de primar al municipiului Braila si de presedinte al Consiliului Judetean Braila, precum si realizarea Aliantei…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, de declarat pe pagina personala de Facebook ca in bazele de tratament ale Societatii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca nu s-a inregistrat niciun caz de covid de la redeschiderea acestora pana in prezent. Violeta Alexandru:…

- Presedintele puternicului sindicat din metalurgie IG Mettal, Jorg Hofmann este cel care a declansat o dezbatere nationala prin propunerea introducerii saptamanii de lucru de patru zile pentru a proteja locurile de munca, intr-un moment in care rata somajului este crestere atat in Germania cat si in…

- Dupa numai 6 luni de cand a fost numit in fruntea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), liberalul Victor Picu este revocat din functie, conform deciziei semnate de premierul Ludovic Orban. Picu a fost prins beat la volan, in urma cu cateva zile. Pe de alta parte, el are depusa…