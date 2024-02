Presedintele organizatiei municipale a AUR Giurgiu, Sorin Ruse, a trecut la PSD, dupa ce a aflat ca nu el este candidatul partidului la Primaria orașului de la Dunare. Cel care a facut anunțul, vineri, a fost primarul municipiului, Nicolae Barbu, lider interimar al organizatiei municipale a social-democratilor. „Il am alaturi de mine in aceasta conferinta pe domnul Sorin Ruse, colaborator, prieten, coleg, persoana cu care am lucrat foarte bine de aproape 14 ani de cand ne-am intersectat si administrativ, dar si personal, ambii fiind membrii unui club. Zic ca ne leaga de ceva vreme o relatie deschisa,…