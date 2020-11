Stiri pe aceeasi tema

- ”Problema este urmatoarea. Suntem egali in fața pandemiei? Pentru ca eu asta vad și asta o sa și propun impreuna cu cei de la PRO Romania, domnule, hai sa trecem toți, impreuna, peste criza. Nu se poate sa treaca din nou, aia mai puternici scapa, aia mai slabi mor. Nu cred ca e corect pentru o societate.…

- Victor Ponta acuza o conspiratie pentru eliminarea identitatii nationale romanesti si afirma ca, asa cum romanii sunt indemnati sa mearga la vot, ar trebui sa fie liberi sa-si manifeste si credinta. "Nici nu trebuie opriti (n.r. romanii care se indreapta spre Bucuresti). Sunt alaturi de toti…

- Fostul premier a subliniat faptul ca el a fost demis de Iohannis, fiind nevinovat in cazul tragediei de la Colectiv, iar acum nu este nimeni dat afara avand in vedere numarul mare de bolnavi care decedeaza din cauza coronavirusului in fiecare zi. "Spun ca acesti indivizi sunt niste criminali.…

- Circulatia rutiera va fi inchisa, miercuri si joi, pe timpul noptii, pe DN 7, in Pasajul Bascov, pentru desfasurarea unor lucrari la sistemul de iluminat stradal, potrivit news.ro.Citește și: Victor Ponta trage semnalul de alarma: Daca nu o facem acum – pana in 2024 va mai exista Romania?…

- Alianța Liberalilor și Democratilor (ALDE) condus de Calin Popescu Tariceanu a anunțat ieri ca va fuziona in scurt timp prin comasare cu Pro Romania condus de Victor Ponta - noua formațiune se va numi Pro Romania Social Liberala. Liderul tineretului ALDE, Claudiu Catana, susține ca obiectivul imediat…

- Fostul ministru arata ca a crezut in forta PRO Romania, un partid care s-a declarat a fi "altfel", in care multi tineri au devenit membri cu speranta ca alaturi de colegii cu experienta in politica, au sansa de a-si sustine ideile lor care pot aduce romanilor o viata mai buna. "Doresc sa candidez pentru…

- La Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a judecat cauza ”A și B impotriva Romaniei”. Cazul se refera la eficacitatea protecției oferita de autoritați solicitanților prin intermediul programului de protecție a martorilor, odata ce a fost identificat un risc pentru viața lor. Cei doi romani – A și…

- Cum a ajuns, asadar, un strain nu doar sa inventeze o institutie ca SMURD dar, mai mult, sa controleze tot sistemul de Urgenta din Romania? Consacrarea a venit in guvernarea Ponta, care a si inventat DSU (Departamentul pentru Situatii de Urgenta) special pentru Arafat. O explicatie, deci, ar fi ca Arafat…