Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, a catalogat, luni, la Romania TV, intentia Guvernului de a creste pensiile cu doar 10 la suta ca fiind o "furaciune". Fostul premier a explicat ca, prin amanarea majorarii pensiilor cu 40 la suta din septembrie, Executivul este obligat sa indexeze pensiile cu 10,5…

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant", Victor Ponta i-a explicat jurnalistului Victor Ciutacu ca Guvernul Orban nu are de gand sa mareasca pensiile din septembrie pe motiv ca ar pune in aplicare un plan de austeritate. "Domnul Citu, in numele Guvernului, a spus va rugam frumos. Mai lasati-ne…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca obiectivul Guvernului pe care il conduce este sa creasca pensiile "in mod realist, pe baza realitatilor economice", apreciind ca marirea acestora cu 40% ar reprezenta "o nuca fierbinte, care a fost pregatita din timp de PSD". "Urmarim sa crestem…

- Premierul Orban nu a putut preciza, insa, care va fi și procentul de creștere al pensiilor. „O sa dau raspunsul ca pensiile vor crește. Cu cat vor crește pensiile depinde de starea economiei și de capacitatea efectiva de a putea plati pensiile, nu numai anul asta, ci anul viitor și anul care urmeaza…

- Intrebat daca Guvernul Orban va majora pensiile cu 40 la suta, de la 1 septembrie, Marcel Ciolacu a raspuns: "Nu vad o coerența la Guvern, sa vina cu niște soluții pentru pensionari. In schimb, nivelul de trai cel mai afectat este la pensionari. In acest moment, fara sa vii cu un plan coerent…

- Ministerul Finanțelor va prezenta Guvernului mai multe scenarii legate de creșterea pensiilor cu 40% din toamna, decizia urmand sa fie politica, a declarat marți ministrul Finanțelor Florin Cițu. Creșterea pensiilor este o masura des invocata in analizele agențiilor de rating și ale instituțiilor financiare…

- Camera Deputaților a adoptat, joi, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE care prevede prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali.PNL a anuntat ca va ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa,…

- Cresc sau nu pensiile romanilor cu 40% din septembrie? Este intrebarea la care ministrul de Finanțe, Florin Cițu, nu poate spune nici da, nici nu, ci doar vom vedea la rectificarea bugetara. Ministrul de Finanțe a reiterat ca totul depinde de execuția bugetara, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA…