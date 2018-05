Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Pro Romania, fondat de Victor Ponta, Daniel Constantin si Sorin Campeanu, va depune saptamana viitoare cerere pentru infiintarea unui grup parlamentar, in prezent in formatiune fiind 11 deputati si senatori. De asemenea, fostul premier Victor Ponta a sustinut ca partidul va avea si un candidat…

- Ponta spune care e situația soției sale, Daciana Sarbu, europarlamentar PSD, dupa conflictul sau cu partidul și inființarea unei alte formațiuni: ”Se simte extraordinar, este singura care nu a fost umilita sa semneze scrisori de apreciere pentru Dancila”, a scris fostul premier, pe Facebook, dupa ce…

- Memorandumul privind mutarea ambasadei Israelului de la Tel Aviv, la Ierusalim, poate fi desecretizat numai de premierul Viorica Dancila și nu de Liviu Dragnea, spune Victor Ponta facand referire la decizia președintelui PSD de a desecretiza documentul. Potrivit lui Ponta, exista sancțiuni penale pentru…

- Intalnirea are loc in contextul in care Corina Cretu a trimis Executivului o scrisoare in care se declara ”extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare…

- Comisarul european Corina Cretu a trimis catre Guvern o scrisoare in care se declara ”extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER) in Romania.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca retragerea sprijinului politic si solicitarea demisiei premierului Viorica Dancila de catre presedintele Klaus Iohannis este o reactie fireasca, precizand ca va discuta cu PNL pentru depunerea in Parlament a unei motiuni de cenzura.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca in timp ce se faceau „chermeze” cu sefii serviciilor de informatii, el era condamnat, afirmand ca la Congresul PSD se va discuta mult despre relatia SRI-PSD, SRI-Guvern, SRI-Parlament. „Minciuna asta de pe ce site ati luat-o? Eu am vorbit…

- Rascoala in toata regula in PSD. Liviu Dragnea a convocat un Comitet Executiv National pentru a stabili configuratia partidului. Acesta va cere si un vot de incredere din partea organizatiilor judetene. Numai ca miza mare este aceea ca el sa fie presedintele partidului si anul viitor si astfel sa…