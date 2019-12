Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat marti, la Galati, ca formatiunea pe care o conduce nu se va duce la remorca PSD si va avea candidati proprii la primarii la alegerile locale. Anunțul lui Ponta vine in contextul in care din ambele partide s-au lansat semnale legate de o posibila…

- Pro Romania va avea candidati in toate judetele la alegerile locale si sustine alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, a anuntat joi liderul formatiunii Victor Ponta. "Am decis si urmeaza sa...

- Mihaita Gaina a confirmat transferul de la PSD la PNL. "Am avut doua variante, sa renunț la politica sau sa continui in alta parte și am ales PNL. De astazi fac parte din grupul parlamentar PNL din Camera Deputaților. Sunt convins ca PNL va reuși sa caștige alegerile locale din Ialomița din vara…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat, marti seara, ca partidul se desparte de parlamentarii care au decis sa voteze Guvernul Orban. El se declara dezamagit de cei care au mers cu Puterea si anunta ca Pro Romania va fi in Opozitie, pentru ca Guvernul Orban ”va face foarte mult rau”.

- Guvernul PNL nu va avea sustinerea Pro Romania. "A fost o discuție foarte scurta, ca nu avem foarte multe de discutat. Discuțiile nu puteau sa avanseze in sensul ca vom susține guvernul, pentru ca noi nu susținem. Noi suntem un partid mic, dar avem un obiectiv mare și anume sa apararam social-democrația…

- Partidul ADER condus de Neculai Onțanu, fost primar PSD al sectorului 2 din Capitala, a semnat miercuri un acord politic cu Pro Romania, partid condus de Victor Ponta, pentru sustinerea candidaturii independente a lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale, precum si pentru o alianta in Bucuresti…