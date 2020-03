Victor Costache a intrat, suspect, în contact cu parlamentarii Minsitrul propus al sanatații, Victor Costache, a participat cu seninatate la ședința comisiei de audiere pentru investire, deși trebuia sa stea autoizolat, dupa ce a intrat in contact cu liberalii de la Biroul Politic Național, dar, mai ales, și cu o directoare din minister, testata pozitiv. Ministrul Victor Costache a avut contact direct cu directoarea The post Victor Costache a intrat, suspect, in contact cu parlamentarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Vom reveni cu detalii. The post Ministrul sanatații, contact direct al pacientului pozitiv cu nr. 92: o angajata a Ministerului Sanatații. Victor Costache incalca legea! (Antena 3) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Catalin Predoiu a cerut verificari urgente la ANP, dupa ce un suspect de coronavirus, care avea acte medicale in acest sens, a fost dus la Tribunalul București și ținut acolo mai multe ore. Omul i-a spus judecatoarei ca e suspect, motiv pentru care magistratul a suspendat ședința. Acum, Predoiu a cerut…

- Sedintele de judecata de la sectiile penale ale Tribunalului Bucuresti au fost suspendate joi, dupa ce un magistrat a constatat ca in sala de judecata a fost adus un inculpat care ar fi fost suspect de coronavirus. Informatia a fost confirmata de un avocat prezent in sala de judecata. “La TB sectia…

- Ludovic Orban a declarat luni, dupa citirea moțiunii de cenzura a PSD, ca parlamentarii PNL nu vor vota investirea altui Guvern, chiar daca președintele Klaus Iohannis il va propune tot pe el in funcția de premier. „Daca se ajunge in varianta de anticipate, parlamentarii PNL nu vor vota investirea niciunui…

- Noul ministru al Sanatații, Victor Costache, și-a format un cabinet compus din 21 de consilieri, specialiști pe mai multe domenii. Trei dintre aceștia au calitate de suspect, inculpat sau chiar condamnat in dosare de corupție de notorietate, informeaza libertatea.ro. Primul, Mihaela Maria Constantin,…

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a spus, joi, la ieșirea din sediul DIICOT, ca procurorii i-au pus intrebari in legatura cu intervenția „politicului” in actul de decizie al structurilor de forța in cazul violențelor care au avut loc in 10 august 2018, conform Mediafax. „Azi procurorii au intrebat…

- Secretarii de stat și subsecretarii de stat vor avea dreptul la decontarea a cate 4 drumuri drumuri dus-intors lunar, intre municipiul București și localitatea de domiciliu, potrivit unui proiect de lege care a primit, marți, raport favorabil in Comisia Juridica a Camerei Deputaților, for decizional.…

- Guvernul PNL iși va asuma raspunderea și pe Legea Bugetului, acesta fiind cel de-al patrulea proiect pe care Executivul lui Ludovic Orban urmeaza sa iși angajeze raspunderea in fața Parlamentului. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca ședința in care Guvernul iși va asuma raspunderea pe proiectul…