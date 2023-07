Viceprimarul Sibiului, acord de recunoaștere a vinovăției cu Parchetul European Viceprimarul Sibiului, Alexandru Dumbrava (PNL), a recunoscut ca a comis fraude cu subventii inainte de mandat și a acceptat o pedeapsa de 2 ani si 3 luni de inchisoare, cu suspendare pe o perioada de 3 ani, anunța Parchetul European (EPPO) de la Bucuresti. De asemenea, edilul a fost de acord cu prestarea a 90 de zile in folosul comunitatii, se arata in acordul de recunoastere a vinovatiei inaintat, luni, instantei de EPPO. Frauda cu subventii este legata de patru proiecte, intre martie si octombrie 2019, cand inculpatul – al carui nume nu este specificat in comunicatul emis de EPPO – se afla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce profesorii din Romania nu doar ca au reusit, prin solidaritatea lor fara precedent, sa convinga Guvernul de la București sa le mareasca salariile, dar au mobilizat si societatea de partea lor, in Ungaria, protestele

- Compania Betak ne invita vineri, 30 iunie, de la ora 18.00, la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” de pe str. Gheorghe Șincai. Aici se va desfașura un concert de orga extraordinar. Protagoniști sunt muzicienii de la ansamlul Flauto Dolce din Cluj, alaturi de un invitat special din Koln. Bistrițenii…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit in deschiderea evenimentului prilejuit de demararea proiectului de dezvoltare a zacamantului Neptun Deep din Marea Neagra și la un moment dat a facut o gafa. Vorbind despre importanța proiectului Neptun Deep, premierul Marcel Ciolacu a spus ca acesta este o colaborare…

- E scandal pe gestionarea transporturilor din Portul Constanța . Directorul Portului Constanța e acuzat ca intervine in favoarea celei mai bogate familii din Turcia, forțand compania locala care gestioneaza descarcarile sa preia și nava fara contract. Cumhuriyet, o nava turceasca de 4000 de tone plina…

- Greva continua și miercuri. Mai multe instituții de invațamant din Romania au parte de acest fenomene. In timp ce cadrele didactice protesteaza, elevii au liber, fiind nevoiți sa stea acasa. Sindicatele din Educatie au anunțat ca greva profesorilor continua și miercuri si poate dura chiar saptamani…

- Viceprimarul Alexandru Dumbrava (PNL) a fost trimis in judecata de Parchetul European (PE) pentru frauda din fonduri europene, ca urmare a unor fapte din perioada in care acesta ocupa funcția de director al Casei Corpului Didactic Sibiu, se arata intr-un document remis de PE. Viceprimarul este acuzat…

- Comisia Europeana a decis activarea clauzei de salvardare pentru Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria, importul de cereale din Ucraina fiind oprit, incepand de astazi, imediat ce vine decizia de la CE, care acorda compensații in valoare de 100 milioane euro. Comisia Europeana a ajuns la un…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, este disperat dupa imagine, dar astazi este protagonistul unei gafe de proporții ceea ce demonstreaza ca habar nu are de ceea ce se intampla dincolo de bara din fața. In fiecare an, peste 90 de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, marcheaza la 1 Mai Ziua internationala…