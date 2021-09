Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul nationalei Ungariei, Adam Szalai, a fost testat pozitiv cu coronavirus, astfel ca nu va evolua in urmatoarele doua meciuri ale reprezentativei tarii sale, contand pentru preliminariile Cupei Mondiale. “Testul PCR facut de Adam Szalai are rezultat pozitiv. Drept urmare, capitanul…

- Astazi, 08 august 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12613Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12159Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439Numar…

- Co-fondatorul Google Larry Page a primit drept de rezidenta in Noua Zeelanda si a petrecut timp in aceasta tara in timpul pandemiei de coronavirus, potrivit guvernului neo-zeelandez, transmite CNBC, citat de news.ro Page, in varsta de 48 de ani, a solicitat drept de rezidenta in Noua Zeelanda…

- Grupul, care mai include operatorii Eurowings, Swiss, Brussels si Austrian Airlines, a anuntat ca pierderea operationala ajustata a scazut cu 43% fata de intervalul similar al anului trecut, la 952 milioane de euro. Analistii anticipau o pierdere de 971 de milioane de euro. Lufthansa a obtinut venituri…

- Președintele Joe Biden a anunțat joi, 30 iulie, intr-o declarație la Casa Alba, ca toți funcționarii federali vor trebui sa probeze ca sunt vaccinați impotriva Covid-19, fie se vor supune unor protocoale sanitare extrem de riguroase. Pentru a-i convinge pe cei ce sunt inca reticenți la vaccinare, președintele…

- Guvernul Ungariei a decis sa faca obligatorie vaccinarea antiCOVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban pentru postul de radio public, relateaza Reuters. „Exista deja anumite vaccinuri care sunt obligatorii…

- Boris Johnson intentioneaza sa redeschida economia Marii Britanii pe 19 iulie si schimba radical filosofia gestionarii pandemiei. „Ne vom indeparta de restrictiile legale si vom permite oamenilor sa ia propriile decizii in cunostinta de cauza cu privire la modul de gestionare a virusului”, a declarat…

- Astazi, 24 iunie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12581 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12132 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 438…