Stiri pe aceeasi tema

- Discursul pe care presedintele Klaus Iohannis il va sustine miercuri in plenul Parlamentului European de la Strasbourg este o "ocazie pentru noi sa intarim ce ne propunem la nivelul Uniunii Europene", a declarat marti eurodeputatul PSD Victor Negrescu, conform Agerpres."Sper sa profitam de aceasta…

- Circa 500 de manifestanți sunt așteptați in fața Parlamentului European din Strasbourg, care vor veni cu 50 de tractoare. Protestul este cu o zi inainte de momentul in care Klaus Iohannis se va adresa in plenul PE.

- Scenariul vanturat de partidele romanești privind demisia președintelui Klaus Iohannis pentru a merge la Consiliul European s-a pulverizat. Presedintele Consiliului European, Charles Michel , a anuntat vineri ca renunta sa ia parte la alegerile pentru Parlamentul European prevazute sa aiba loc inceputul…

- Charles Michel nu mai participa la alegerile pentru Parlamentul European, transmit Financial Times și Reuters. Funcția de conducere a Consiliului European nu mai ramane, deci, vacanta inainte de termen. Numele președintelui Klaus Iohannis a fost vehiculat in special dinspre social-democrați ca potențial…

- Ca sa scape pe Viktor Orban, liderii europeni l-ar prefera pe Iohannis, membru de marca al PPE, la șefia Consiliului European. Este scenariul vehiculat in care se vehiculeaza numele lui președintelui Klaus Iohannis. Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat ca va candid a la alegerile…

- Dupa eșecul notabil din 2022 pe tema aderarii la Spațiul Schengen, unii lideri liberali par sa fi schimbat tactica incepand sa se laude cu rezultatele obținute de alții, considera Daniel Catalin Zamfir, senator PSD. Criticile indreptate spre cei 10 ani de mandat ai președintelui Klaus Iohannis aduc…

- Austria nu mai are nicio scuza pentru a se opune aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen dupa ce miercuri s-a ajuns la un acord asupra unei ample reforme a politicii europene privind azilul si migratia, afirma in mesaje separate eurodeputatul USR Vlad Gheorghe si colegul sau din partidul REPER Dragos…

- Europarlamentarii PNL Dan Motreanu și Daniel Buda au reușit protejarea fermierilor printr-un amendament, in contextul in care Comisia Europeana ar fi urmat sa acorde derogari de la prevederile privind reducerea pesticidelor pentru statele membre unde utilizarea acestor substanțe este mai mica de 35%…