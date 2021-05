Stiri pe aceeasi tema

- Productia de gaze din Marea Neagra trebuie sa inceapa in doi-trei ani, altfel va fi prea tarziu si nu vom mai putea scoate niciodata acele resurse, a declarat, luni, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), informeaza Agerpres. El a participat…

- Companiile de distributie si transport al gazelor vor efectua in total investitii de 2,27 miliarde de lei aferente anului trecut, din care au fost deja realizate 1,7 miliarde de lei, urmand ca restul sa fie gata pana la sfarsitul lunii octombrie 2021, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale…

- Aproape jumatate (40%) dintre clientii de energie electrica din tara si 30% dintre consumatorii de gaze naturale sunt deja in piata libera, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). „Piata gazelor s-a liberalizat la 1 iulie 2020 si…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va discuta saptamana viitoare modificarea definitiei contractelor pe termen lung, de la un an la o luna sau mai mult, a declarat, joi, vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege. "Deja am facut cativa pasi spre…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liberalul Ludovic Orban, afirma ca exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra este importanta pentru securitatea energetica a Romaniei, mentionand ca din taxele colectate din aceste exploatari se poate constitui un fond care sa finanteze investitii majore. Presedintele…

- Comisia Europeana cere Autoritații Naționale de Reglementare in Energie sa inormeze mai bine romanii cu privire la liberalizarea pieței, potrivit informațiilor Digi24 . Comisia Europeana a cerut ANRE, intr-un mesaj transmis la finalul lunii trecute, sa faca o mai buna informare a romanilor cu privire…