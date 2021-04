Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu: „Luptele politice dintre PNL si USR afecteaza educatia. Fara testarea rapida, redeschiderea scolilor risca sa fie amanata” Europarlamentarul PSD de Alba, Victor Negrescu afirma, luni, ca, din cauza rafuielilor politice, scolile risca sa ramana inchise”, referindu-se…

- Consiliul local Cojasca este la un pas de dizolvare și organizarea de alegeri anticipate. In localitate, in urma alegerilor locale Post-ul Cojasca: Consiliul local risca dizolvarea din cauza negocierilor politice eșuate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Compania de securitate cibernetica Bitdefender avertizeaza ca o noua campanie de e-maiuri frauduloase care pretind a fi de la banci cunoscute este activa in Romania. E-mailurile pretind a fi transmise din partea bancilor cunoscute in Romania, cum ar fi Banca Transilvania, ING, Raiffeisen Bank, BCR,…

- Vicepreședintele PSD, europarlamentarul Victor Negrescu, susține ca redeschiderea școlilor este marcata de „balbaieli și dispute” intre Ministerul Educației și cel al Sanatații fara nicio alocare bugetara și intr-un „vid organizatoric rar intalnit”. „Maine (luni-n.r.) reincep școlile in format fizic.…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu atrage atenția asupra faptului ca peste 65.000 de elevi risca sa ramana cu situația neincheiata pe primul semestru. „Avem o serie de date care nu sunt intr-o armonie perfecta. Ultimele raportari ne arata peste 65.000 de elevi estimati, subliniez, estimati, ca fiind…