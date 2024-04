Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de școli și gradinițe din Alba, inchise, din cauza numarului mic de copii: Elevii și preșcolarii vor putea urma alte unitați, iar 2 copii vor sta la internat Peste 20 de școli și gradinițe din Alba, inchise, din cauza numarului mic de copii: Elevii și preșcolarii vor putea urma alte unitați,…

- Majoritatea instituțiilor de educație timpurie și de invațamant primar, gimnazial și liceal iși vor relua activitatea maine, 11 ianuarie. Jumatate din cele 1002 școli și gradinițe inchise pe parcursul zilei de ieri au inceput activitatea astazi, anunța Ministerul Educației.

- Ministerul Educatiei a organizat astazi o videoconferinta la care au participat Ministrul Educatiei, Ligia Deca, Secretarul de Stat Ionel Florian Lixandru si inspectorii scolari generali, in contextul in care, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, a fost suspendata activitatea cu prezenta…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) anunța ca, din cauza condițiilor meteorologice din data de 8 ianuarie, 1002 instituții de educație timpurie și de invațamant primar, gimnazial și liceal și-au prelungit vacanța de iarna sau nu au activat astazi, urmare a deciziilor adoptate de autoritațile publice…

- Iarna a pus stapanire pe estul țarii. Viscolul face ravagii in Vrancea, Bacau și Vaslui unde temperaturile resimțite s-au apropiat de -20 de grade Celsius, in aceasta dimineața. In Vrancea, vantul puternic viscolește zapada, iar nameții depașesc un metru și jumatate, in unele zone. Un drum național…

- Ultimele ore au dus la inchiderea a peste 600 de școli din 8 județe din țara, din cauza condițiilor meteo nefavorbaile. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Educației, in urma cu puțin timp, intr-o informare de presa.

- Articolul VIDEO Școli inchise și restricții de circulație, in Buzau, din cauza viscolului se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Vantul sufla cu putere in zona de campie a județului Buzau, iar vizibilitatea pe șosele este scazuta. Conform Prefecturii, cel mai afectat drum este DN22, care leaga municipiul…

- Cursurile sunt suspendate marti in toate unitatile de invatamant din judetul Iasi, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, dar si in mai multe scoli din judetele Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Galati, Neamt si Suceava, a informat Ministerul Educatiei.