Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a avut parte un nou proces in aceasta dimineața. Avocata vedetei a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, chiar din sala de judecata. Ce s-a intamplat la Curtea de Apel.

- Lena Miclauș a facut primele declarații, dupa ce soțul ei ar fi fost suspectat de braconaj. In exclusivitate, pentru Antena Stars, artista a recunoscut ca s-au facut precheziții la ei acasa, dar susține ca partenerul ei de viața a fost prins la mijloc, in timp ce autoritațile au organizat un flagrant.

- Amalia Bellantoni a oferit primele declarații dupa ce s-a ales cu dosar penal. Vedeta a vorbit, la Antena Stars, despre acuzațiile care i se aduc, și anume acelea potrivit carora și-ar fi batut un vecin.

- Gabriela Cristoiu a trecut prin momente dificile, dupa ce a incercat sa intre in posesia averii pe care a moștenit-o de la iubitul milionar, care a decedat la 65 de ani. Vedeta a dezvaluit ce obstacole i-au stat in cale, dupa ce soția milionarului a intervenit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Anamaria Prodan a creat confuzie dupa ce a postat, pe Instagram, mai multe postari care denotau faptul ca ar avea un iubit. Ulterior, chiar a scris și cateva explicații foto in acest sens. Acum, insa, impresara clarifica situația.

- Mirela Vaida și-a propus sa slabeasca pana la vacanța cateva kilograme. In doar o saptamana, prezentatoarea de la „Acces Direct” a dat jos 3 kilograme. In curand, Mirela Vaida va pleca in vacanța alaturi de familia ei și iși dorește sa arate cat mai bine in costum de baie. Vedeta a inceput dieta și…

- Vica Blochina s-a accidentat grav in zona pieptul in timpul filmarilor de la Splash! Vedete la apa. Aceasta s-a lovit puternic și are o vanataie uriașa, motiv pentru care susține ca va merge și la spital pentru investigații.