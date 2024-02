Patriarhul Daniel a anunțat ca in Arhiepiscopia Bucureștilor, in cele 42 unitați monahale, in 2023 doar 6 viețuitori au fost inchinoviați. Totodata, au fost savarșite 4 tunderi in monahism. Asta, in condițiile in care doi monahi și noua monahii au trecut la Domnul. Tendința este tot mai evidenta in viața monahala romaneasca: numarul tot mai mic al celor care se indreapta spre caluagrie.

In cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, in anul 2023 au funcționat: 13 protoierii, 716 parohii (332 urbane si 384 rurale) si 46 filii, 35 manastiri si 7 schituri (42 unitați monahale).

